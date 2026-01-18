El continente africano se detiene hoy, domingo 18 de enero de 2026, para presenciar el duelo definitivo. Senegal y Marruecos se citan en la gran final para decidir quién sucede a Costa de Marfil en el trono africano. El choque, que se disputa en Rabat, presenta un duelo estelar de estrellas mundiales: Sadio Mané contra Brahim Díaz.

Horario: ¿A qué hora empieza la final Senegal-Marruecos?

El partido que decidirá al nuevo campeón de África se celebra esta noche en territorio marroquí:

• Hora de inicio: 20:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Príncipe Moulay Abdellah (Rabat, Marruecos).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

En España, los aficionados podrán seguir la final de la Copa África a través de la plataforma que ha cubierto íntegramente el torneo:

• Televisión (Pago): Movistar Plus+. El encuentro se emitirá en los canales principales de deportes de la plataforma.

• Online / Streaming: A través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

El camino a la final: Duelo de gigantes

Ambas selecciones llegan a la cita tras superar cuadros de máxima dificultad:

• Senegal: Los «Leones de la Teranga» buscan su segundo título tras el de 2021. Liderados por Sadio Mané, eliminaron a Sudán en octavos, a Mali en cuartos y sufrieron para batir a la Egipto de Salah en semifinales por la mínima (0-1).

• Marruecos: Actuando como anfitriona, la selección marroquí es la gran favorita. Con un Brahim Díaz estelar, los «Leones del Atlas» llegan tras una semifinal épica contra Nigeria que se decidió en la tanda de penaltis. Buscan su segunda Copa África 50 años después de la primera (1976).

Alineaciones probables

• Senegal: Mendy; Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf; Diarra, Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Nicolás Jackson y Sadio Mané.

• Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; Aynaoui, Khannouss, Saibari; Abde, Brahim Díaz y El Kaabi.