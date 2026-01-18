El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continúa ingresado este domingo en el centro hospitalario al que acudió el sábado tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte. El president se encuentra en buen estado, aunque permanece a la espera de que se le realicen nuevas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, Illa pasó la noche en el hospital después de anular su agenda oficial al notar molestias musculares. Los servicios médicos continúan evaluando su situación y a lo largo de la jornada de hoy se le practicarán más pruebas con el objetivo de establecer un diagnóstico definitivo.

Aficionado al atletismo y con el hábito de entrenar a diario, el presidente tenía previsto participar este domingo en la Media Maratón de Granollers (Barcelona), una cita deportiva que finalmente no ha podido disputar debido a la lesión.

Pese a la dolencia, Illa mantuvo ayer una visita institucional en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde del municipio, Miquel Àngel Ribes. Tras comprobar que las molestias no remitían, decidió desplazarse posteriormente a un centro hospitalario para someterse a una evaluación médica más exhaustiva.

Las mismas fuentes han señalado que el president permanece a la espera de los resultados de las pruebas para conocer la evolución de su estado de salud.