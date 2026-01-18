Viktor Onopko, uno de los futbolistas rusos más destacados que han pasado por LaLiga, ha revelado una curiosa anécdota sobre su carrera en el fútbol español. El exdefensa, que disputó más de 200 partidos en el campeonato nacional, aseguró que el FC Barcelona se interesó por su fichaje, pero que la operación no se cerró por un motivo tan insólito como estético.

El jugador llegó a España en enero de 1996 procedente del Spartak de Moscú para reforzar al Real Oviedo. En el conjunto asturiano permaneció seis temporadas, a las que sumó una más en el Rayo Vallecano, alcanzando un total de 214 partidos en LaLiga y anotando siete goles. Además, fue internacional con Rusia en más de 100 ocasiones.

En una entrevista concedida al canal de YouTube El Bigote de Abadía, Onopko explicó que recientemente supo que el Barcelona valoró su incorporación durante la etapa de Johan Cruyff en el banquillo. Sin embargo, el fichaje no llegó a concretarse por una razón sorprendente: “Hace poco me enteré de que el Barcelona quería ficharme. Pero Cruyff o uno de sus ayudantes dijeron que era feo, y por eso no me ficharon”.

El exfutbolista también recordó que estuvo cerca de vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Según relató, cuando firmó con el Oviedo intentó incluir una cláusula que le permitiera marcharse si otro club presentaba una oferta superior. Aunque le aseguraron que sería posible, finalmente no se cumplió el acuerdo. “El Atleti hizo una oferta por mí, pero no me pude ir”, afirmó.

Tras su etapa en el fútbol español, Onopko regresó a Rusia, donde puso fin a su carrera deportiva en el Saturn Ramenskoe. Aunque no logró conquistar títulos en España, su trayectoria le permitió convertirse en uno de los jugadores rusos con más partidos disputados en la historia de LaLiga.