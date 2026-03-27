El legendario central camero encabeza un grupo inversor que busca hacerse con el control del club de su vida. La operación llega en plena guerra accionarial entre José María del Nido Benavente y el actual consejo de administración.

Fiel a su mística de los goles salvadores en el tiempo de descuento, Sergio Ramos ha irrumpido en la escena institucional del Sevilla FC con una propuesta que promete cambiar el futuro de la entidad. El ex-capitán sevillista, cuya vinculación emocional con el club ha vivido constantes idas y venidas, se posiciona ahora no como jugador, sino como el potencial nuevo dueño de la institución.

Una alianza estratégica

La operación no es un movimiento individual, sino el asalto final de un potente conglomerado financiero liderado por la figura de Ramos. Según la información de AS, los detalles de esta «compra en el minuto 93» incluyen:

Capital internacional: Ramos actúa como cara visible y socio de un grupo inversor (con fuertes vínculos en EE. UU. y el Golfo) dispuesto a inyectar la liquidez necesaria para sanear las cuentas del club.

Ramos actúa como cara visible y socio de un grupo inversor (con fuertes vínculos en EE. UU. y el Golfo) dispuesto a inyectar la liquidez necesaria para sanear las cuentas del club. El momento clave: La oferta llega en un punto de bloqueo absoluto entre las facciones de Del Nido Benavente y el grupo de Pepe Castro y Del Nido Carrasco. Ramos se presenta como la «tercera vía» capaz de unificar al sevillismo.

El «Efecto Ramos» en la gestión

La propuesta de Sergio Ramos va más allá de lo económico. Su plan para el Sevilla 2026/27 contempla:

Profesionalización deportiva: Retorno de figuras históricas a la dirección técnica para recuperar el «ADN Sevilla». Expansión de marca: Utilizar su imagen global para atraer patrocinadores de primer nivel que compensen la ausencia de ingresos por competiciones europeas en los últimos ejercicios. Paz social: Actuar como puente con una afición fracturada por la gestión institucional de los últimos años.

¿El fin de la guerra civil sevillista?

La irrupción de Ramos ha caído como una bomba en las oficinas del Sánchez-Pizjuán. Mientras el entorno de Del Nido Benavente analiza si esta oferta garantiza sus intereses, el actual consejo ve en Ramos una salida digna a una situación financiera y deportiva asfixiante.

De concretarse, Sergio Ramos pasaría a formar parte del selecto grupo de futbolistas (como Ronaldo Nazário o David Beckham) que han saltado del césped a los despachos como propietarios de grandes clubes. En Nervión, muchos ya sueñan con que este «cabezazo» de Ramos sea, de nuevo, el que les dé un título, aunque esta vez sea el de la estabilidad institucional.