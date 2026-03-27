El extremo brasileño sufrió un pinchazo en el bíceps femoral de su pierna derecha durante el amistoso contra Francia. La preocupación es máxima en el club catalán por tratarse de la misma zona que ya le mantuvo dos meses de baja este curso.

El temido «virus FIFA» ha vuelto a golpear con dureza los planes de Hansi Flick. Raphinha, uno de los pilares del ataque del FC Barcelona esta temporada, tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro entre Brasil y Francia disputado en Foxborough (EE. UU.) tras sentir unas molestias evidentes en la parte posterior de su muslo derecho.

Los antecedentes encienden las alarmas

Lo que podría parecer una simple sobrecarga ha desatado el pánico en los servicios médicos del club por un motivo claro: el bíceps femoral de la pierna derecha es el «punto débil» del brasileño este año. Raphinha ya pasó ocho semanas en la enfermería a principios de la presente temporada por una rotura en ese mismo músculo, y una recaída en este momento del calendario sería devastadora.

Las palabras de Ancelotti

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó los peores presagios en la rueda de prensa posterior al partido (que terminó con victoria francesa por 1-2):

«Raphinha jugó muy bien la primera parte, pero tuvo un problema al final y tuvimos que cambiarlo. Le molestó un poco el músculo y creo que lo evaluarán mañana».

Un calendario de vértigo sin su «talismán»

El Barça se enfrenta ahora a un periodo de incertidumbre mientras espera los resultados de las pruebas de imagen que se le realizarán hoy mismo. El equipo tiene por delante un calendario asfixiante que incluye:

Tres duelos contra el Atlético de Madrid en apenas 11 días.

en apenas 11 días. El tramo final de la Champions League, donde Raphinha se ha consagrado como el líder del ataque.

Pruebas determinantes

A lo largo del día de hoy se dictaminará si existe una rotura fibrilar (lo que implicaría entre 3 y 4 semanas de baja mínima) o si se trata de un estiramiento por fatiga, en cuyo caso el jugador podría regresar tras el parón internacional. Por ahora, su presencia en el próximo amistoso de Brasil contra Croacia está totalmente descartada.