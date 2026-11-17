El Sevilla – Real Betis se juega el sábado 21 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
- Partido: Sevilla – Real Betis
- Competición: LaLiga, jornada 13
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 18:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN
En la jornada 13 de LaLiga, el Sevilla se enfrenta al Real Betis en un derbi andaluz que promete ser emocionante. El Sevilla ocupa la 6ª posición con 18 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido 19. Su rendimiento reciente muestra una victoria, dos empates y dos derrotas. Por su parte, el Real Betis se sitúa 4º con 26 puntos, con 20 goles a favor y 15 en contra, y llega al encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos.
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Así llegan los equipos
- Sevilla: 6º con 18 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-V-D-E)
- Real Betis: 4º con 26 puntos en 12 partidos (20 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-E-D-V)
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