El sistema español de pensiones continúa su proceso de demora gradual. Este año, la edad ordinaria para retirarse con el 100% de la base reguladora sube a los 66 años y 10 meses para quienes no alcancen un periodo largo de cotización.

La reforma de la Ley 27/2011 sigue desplegando su calendario. Si tienes pensado jubilarte en este 2026, es fundamental que conozcas en qué tramo te encuentras, ya que el sistema penaliza con coeficientes reductores a quienes se retiran antes de tiempo o sin los años de servicio necesarios.

¿Cuál es mi edad de jubilación en 2026?

Para cobrar la pensión íntegra (el 100%), este año el sistema se divide en dos grandes grupos según lo que hayas aportado a la Seguridad Social:

Si has cotizado 38 años y 3 meses (o más): Puedes jubilarte a los 65 años. Si has cotizado menos de 38 años y 3 meses: Tu edad legal de jubilación se retrasa hasta los 66 años y 10 meses.

Vista al futuro: Ten en cuenta que en 2027 la exigencia subirá a los 38 años y 6 meses de cotización para poder jubilarse a los 65; de lo contrario, habrá que esperar a los 67 años.

El Subsidio para mayores de 52 años: Un puente hacia la jubilación

Para aquellos trabajadores que han agotado su prestación por desempleo y se encuentran en el tramo final de su vida laboral, el SEPE ofrece un subsidio que actúa como protección económica y, lo más importante, sigue cotizando para tu futura jubilación.

Características principales:

Cuantía: 480 euros mensuales (80% del IPREM).

480 euros mensuales (80% del IPREM). Cotización: Es el único subsidio que cotiza por el 125% de la base mínima .

Es el único subsidio que cotiza por el . Duración: Es vitalicio. Se cobra hasta que alcances la edad ordinaria de jubilación.

Es vitalicio. Se cobra hasta que alcances la edad ordinaria de jubilación. Flexibilidad en 2026: Si cumples 65 años pero aún no tienes derecho a la pensión (por falta de años cotizados), puedes seguir cobrándolo aportando un documento del INSS que acredite tu «fecha de jubilación real».

Requisitos para solicitarlo:

Tener 52 años o más .

. Estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el compromiso de actividad.

Haber cotizado por desempleo al menos 6 años en toda tu vida laboral.

en toda tu vida laboral. Cumplir todos los requisitos para jubilarte (salvo la edad). Esto implica tener al menos 15 años cotizados en total (2 de ellos en los últimos 15).

en total (2 de ellos en los últimos 15). Carencia de rentas: Tus ingresos mensuales no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte de las pagas extras.

La importancia de la Declaración Anual de Rentas

Si ya eres beneficiario de este subsidio, no olvides que cada 12 meses debes presentar obligatoriamente la Declaración Anual de Rentas (DAR) ante el SEPE.

Si olvidas este trámite, el organismo suspenderá el pago de la ayuda y la cotización a la Seguridad Social. Debes demostrar que sigues por debajo del umbral de rentas (75% del SMI) para mantener este «sueldo» hasta el día de tu retiro definitivo.