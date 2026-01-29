El santoral católico conmemora hoy, 30 de enero, a dos mujeres que, a pesar de pertenecer a la alta nobleza de su tiempo, eligieron el camino de la humildad y el servicio: Santa Martina, mártir de la Iglesia primitiva, y Santa Batilda, reina de Francia.

Santa Martina de Roma, virgen y mártir

Martina fue una noble romana del siglo III, hija de un cónsul. Tras quedar huérfana, repartió sus bienes entre los pobres y se consagró a Dios como diaconisa.

Firmeza ante el emperador: Fue arrestada durante la persecución de Alejandro Severo. Al ordenársele adorar a los ídolos, cuenta la tradición que sus oraciones provocaron un terremoto que destruyó las estatuas paganas.

Múltiples tormentos: Sobrevivió milagrosamente a las fieras en el anfiteatro y a una hoguera, lo que finalmente llevó a que fuera decapitada.

Patronazgo: Es una de las patronas de la ciudad de Roma. En 1634, el descubrimiento de sus reliquias impulsó una gran devoción y el Papa Urbano VIII compuso himnos en su honor.

Santa Batilda, reina de Francia

La historia de Batilda (siglo VII) es extraordinaria: comenzó como una esclava anglosajona vendida en Francia y terminó convirtiéndose en la esposa del rey Clodoveo II.

Reina de los Pobres: Como reina, y más tarde como regente de sus hijos, utilizó su poder para prohibir la venta de esclavos cristianos y fundó numerosos hospitales y monasterios, como el de Chelles y Corbie.

Humildad final: Al dejar el trono, no se retiró a un palacio, sino que ingresó como una monja más en el monasterio de Chelles, donde se dedicó a las tareas más humildes, sirviendo a sus hermanas hasta su muerte.

Otros santos que se celebran el 30 de enero

Junto a estas grandes santas, la Iglesia recuerda hoy a:

San Lesmes (o Adelelmo) de Burgos: Monje francés que se estableció en Burgos (España) en el siglo XI. Fue el gran protector de los peregrinos del Camino de Santiago y ayudó a sanear la ciudad mediante canales. Es el patrón de Burgos.

Santa Jacinta de Mariscotti: Religiosa italiana del siglo XVII. Tras una juventud dedicada al lujo y la vanidad, se convirtió radicalmente tras una enfermedad, viviendo una vida de extrema penitencia y caridad.

San Armentario de Pavía, obispo: Pastor del siglo VIII en Italia que destacó por su sabiduría y por defender la disciplina eclesiástica en tiempos difíciles.

San Teófilo el Joven, mártir: Soldado bizantino del siglo VIII capturado por los árabes; prefirió morir antes que renunciar a su fe en Cristo.

Soldado bizantino del siglo VIII capturado por los árabes; prefirió morir antes que renunciar a su fe en Cristo. San Muciano María Wiaux: Hermano de las Escuelas Cristianas (La Salle) en Bélgica, conocido por su humildad y su espíritu de oración constante.

Beatos