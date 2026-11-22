Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 21 de noviembre, con el 19,2 % de cuota de pantalla y 1.684.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.
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Los programas más vistos del prime time
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,2 % de cuota y 913.000 espectadores
- Cine 5 Estrellas (The Equalizer: el Protector) (Telecinco): 10 % de cuota y 903.000 espectadores
- Informe Semanal (La 1): 8,1 % de cuota y 854.000 espectadores
- Fútbol: Liga Española (R.Madrid-Celta Vigo) (LaLiga TV por M+): 6,7 % de cuota y 711.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche (La 1): 9 % de cuota y 623.000 espectadores
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 8,9 % de cuota y 518.000 espectadores
- laSexta _Xplica/. (laSexta): 6,1 % de cuota y 435.000 espectadores
- El Blockbuster (Los Juegos del Hambre: Balada de Pajaros Cantores y Serpientes) (Cuatro): 5 % de cuota y 432.000 espectadores
- Fútbol: Liga Española (R.Madrid-Celta Vigo) (Movistar Plus): 3,8 % de cuota y 400.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 3,7 % de cuota y 392.000 espectadores
Ranking de cadenas del sábado
Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,4 % de cuota de pantalla.
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- Temáticas de pago: 17,4 %
- Antena 3: 10,2 %
- La 1: 9,6 %
- Autonómicas (FORTA): 7,2 %
- Telecinco: 7,1 %
- Cuatro: 5,9 %
- laSexta: 5,1 %
- LA SEPTIMA: 3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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