Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 21 de noviembre, con el 19,2 % de cuota de pantalla y 1.684.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.

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Los programas más vistos del prime time

La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,2 % de cuota y 913.000 espectadores Cine 5 Estrellas (The Equalizer: el Protector) (Telecinco): 10 % de cuota y 903.000 espectadores Informe Semanal (La 1): 8,1 % de cuota y 854.000 espectadores Fútbol: Liga Española (R.Madrid-Celta Vigo) (LaLiga TV por M+): 6,7 % de cuota y 711.000 espectadores Malas Lenguas Noche (La 1): 9 % de cuota y 623.000 espectadores La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 8,9 % de cuota y 518.000 espectadores laSexta _Xplica/. (laSexta): 6,1 % de cuota y 435.000 espectadores El Blockbuster (Los Juegos del Hambre: Balada de Pajaros Cantores y Serpientes) (Cuatro): 5 % de cuota y 432.000 espectadores Fútbol: Liga Española (R.Madrid-Celta Vigo) (Movistar Plus): 3,8 % de cuota y 400.000 espectadores Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 3,7 % de cuota y 392.000 espectadores

Ranking de cadenas del sábado

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,4 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 17,4 % Antena 3: 10,2 % La 1: 9,6 % Autonómicas (FORTA): 7,2 % Telecinco: 7,1 % Cuatro: 5,9 % laSexta: 5,1 % LA SEPTIMA: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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