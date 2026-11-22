En una entrevista con El Debate, Juan Jesús Vivas Lara, del Partido Popular de Ceuta, ha afirmado que si los ceutíes no respaldan su gestión de la crisis el 29 de noviembre, cumplirá su mandato y no volverá a presentarse a las elecciones autonómicas.

Lee tambien: Juan Vivas denuncia abandono del Gobierno de Sánchez

Vivas destaca que desde el 30 de julio ha estado en Ceuta para atender las preocupaciones de los ciudadanos y valora el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de llevar la situación al Consejo de Ministros.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Juan Jesús Vivas critica discurso del Gobierno sobre Ceuta