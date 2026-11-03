La combinación asignada a ‘La escalera’ con la numeración 774 resulta agraciada en la jornada benéfica de la organización autónoma.

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La Cruz Roja ha celebrado este martes, 3 de noviembre de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta cita periódica de carácter social y benéfico permite a los colaboradores y participantes de la entidad verificar los resultados oficiales correspondientes a las participaciones distribuidas. El escrutinio de hoy ha fijado de manera definitiva la combinación ganadora que da derecho a la gestión del premio de la jornada, contribuyendo con su celebración al sostenimiento de la labor comunitaria de la institución.

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El resultado de la extracción realizada este lunes ha quedado configurado oficialmente de la siguiente manera:

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Denominación del boleto: La escalera

La escalera Número premiado: 774

Comprobación y gestión del boleto agraciado en Ceuta

Los sorteos locales de la Cruz Roja en Ceuta forman parte de los mecanismos habituales de la organización para recaudar fondos destinados a sus programas de asistencia, inclusión social y atención a colectivos vulnerables en la ciudad autónoma. Las participaciones emitidas cuentan con una denominación tradicional y un número de tres cifras que permiten identificar con claridad el boleto ganador tras el acto de extracción.

Para proceder a la comprobación oficial y a la tramitación del premio, los portadores del boleto agraciado pueden dirigir sus consultas a las vías de atención y puntos de gestión autorizados por la propia Cruz Roja en la localidad. Los participantes que dispongan de la participación identificada bajo el nombre de ‘Alicante’ y la numeración 628 son los beneficiarios del resultado dictaminado en esta fecha.

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