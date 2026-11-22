En una entrevista con El Debate, el presidente del Partido Popular de Ceuta, Juan Vivas, denunció lo que considera el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad de Ceuta.

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Vivas reclama medidas concretas para reforzar la frontera y devolver la seguridad a la ciudad. El presidente del PP Ceuta destacó el coraje de los ceutíes durante los últimos meses difíciles y expresó su gratitud por el apoyo recibido de distintas partes de España.

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