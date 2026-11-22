La península de La Almina ocupa el este de Ceuta, en el norte de África y junto al estrecho de Gibraltar. Esta parte de la ciudad reúne espacios como el monte Hacho y el Foso del Agua, además de edificios y restos de distintas épocas.

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Un pequeño istmo separa la península del resto de la ciudad. El Foso del Agua, integrado en las Murallas Reales de Ceuta como parte de su conjunto monumental, se encuentra allí y cuenta con tres puentes que lo cruzan. El foso se sitúa entre los siglos XV y XVII.

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El monte Hacho y la punta Almina

El monte Hacho ocupa el extremo del promontorio, denominado punta Almina. La tradición lo considera una de las columnas de Hércules.

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También forma parte del entorno la isla de Santa Catalina. Situada a pocos metros de la costa, quedó unida por completo a la península.

Edificios de distintos estilos

El crecimiento económico de Ceuta desde comienzos del siglo XX está relacionado con una serie de construcciones de estilos diversos. En la península hay ejemplos de arquitectura ecléctica, art decó y regionalista.

La Casa de los Dragones y la Casa Delgado pertenecen al estilo ecléctico. Entre los edificios regionalistas figuran el Casino Militar y el edificio Trujillo.

En el art decó destaca la obra del arquitecto José Blein. Entre sus obras figuran la antigua estación de autobuses, destinada a comisaría de Policía, y la sede de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que antes albergaba la Junta del Puerto.

Plazas, esculturas y templos

La plaza de la Constitución cuenta con el Monumento a Hércules. El conjunto incluye esculturas situadas a ambos lados de la bocana del puerto y estatuas procedentes del antiguo Jardín de San Sebastián.

Estas últimas simbolizan África y actividades como la navegación, el comercio, la industria, las artes gráficas y el trabajo. Un monumento dedicado a Jacinto Ruiz y Mendoza se alza en la plaza del Teniente Ruiz, que se abre a la calle Real.

Entre los edificios religiosos de La Almina se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Valle, el primer templo construido por los portugueses. La península cuenta también con las iglesias de San Francisco y de Santa María de los Remedios, la sinagoga de Bet-El y un templo hindú.

Otro elemento de este patrimonio es la Torre del Heliógrafo, una torre árabe conocida también como Torre del Valle.

Los baños árabes y el Revellín

Los baños árabes conservan restos fechados en el siglo XIII. Su planta presenta una disposición en zigzag, con cuatro salas completas colocadas en paralelo dos a dos. Las estancias tienen forma aproximadamente rectangular y sus lados mayores se orientan de norte a sur.

En la Manzana del Revellín se encuentran el Museo de Ceuta y el Auditorio del Revellín. El auditorio fue proyectado por el arquitecto portugués Álvaro Siza.

El parque junto al mar

La península incluye el puerto deportivo, el Pueblo Marinero y el Parque Marítimo del Mediterráneo. Este último fue diseñado por César Manrique, se construyó sobre terreno ganado al mar y se llena con agua marina. En su interior se encuentra el Gran Casino de Ceuta.

Fuentes: «Península de La Almina», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0); «Ceuta», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0). Consultadas el 22-11-2026.

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

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