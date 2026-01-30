Con el fin de la fase de liga, la Champions League entra en su etapa más vibrante. Este año, bajo el nuevo formato consolidado en su segunda temporada, el camino hacia la final se decide en los despachos y en el césped durante las próximas semanas.

El evento principal de hoy es el sorteo de los play-offs, que tiene lugar este viernes 30 de enero a las 12:00 horas en la sede de la UEFA en Nyon.

Calendario de las eliminatorias

La competición no da tregua y ya están fijadas las fechas clave para las próximas rondas:

• Play-offs (Ida): 17 y 18 de febrero.

• Play-offs (Vuelta): 24 y 25 de febrero.

• Sorteo de Octavos, Cuartos y Semis: 27 de febrero.

• Octavos de Final (Ida): 10 y 11 de marzo.

• Octavos de Final (Vuelta): 17 e 18 de marzo.

Funcionamiento del sorteo de Play-offs

En esta ronda participan los equipos clasificados entre la 9ª y la 24ª posición. La clasificación final en la liga es determinante, ya que los equipos se emparejan por «llaves» de rendimiento:

• 9º o 10º clasificado: Se enfrentarán al 23º o 24º.

• 11º o 12º clasificado: Se enfrentarán al 21º o 22º.

• 13º o 14º clasificado: Se enfrentarán al 19º o 20º.

• 15º o 16º clasificado: Se enfrentarán al 17º o 18º.

¿Hay restricciones en el sorteo?

A diferencia de otros años o rondas previas, el sorteo de play-offs de 2026 es prácticamente «puro» dentro de sus llaves:

• Duelos nacionales: Se pueden enfrentar equipos de la misma federación (por ejemplo, dos equipos españoles podrían verse las caras).

• Viejos conocidos: Es posible que un equipo se enfrente a un rival con el que ya jugó durante la fase de liga inicial.

El camino a los Octavos de Final

Los ocho equipos que logren superar estos play-offs se unirán a los ocho primeros clasificados de la fase de liga (que han pasado directamente sin jugar esta ronda previa). El sorteo definitivo del 27 de febrero definirá ya todo el cuadro hasta la gran final, eliminando cualquier tipo de protección por país.