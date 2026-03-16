Una semana de confesiones sísmicas en el palacio: Leocadia revela la verdad sobre la paternidad de Ángela mientras Manuel desafía las normas contratando a Julieta

La intensidad no da tregua en ‘La Promesa’. Esta semana, del 16 al 20 de marzo de 2026, los cimientos del palacio de los Luján temblarán ante revelaciones que cambiarán el destino de sus protagonistas. Con el regreso de Ricardo y la creciente independencia de Julieta, las alianzas se rompen y los secretos mejor guardados salen a la luz.

A continuación, te detallamos lo que ocurrirá en los capítulos 794 al 798.

Avance de capítulos: Semana del 16 al 20 de marzo

Capítulo 794 (Lunes, 16 de marzo)

La humillación marca la jornada: el Barón de Bermejo desprecia públicamente a Curro por su condición de bastardo en el balneario. En el servicio, Ricardo y Santos dan el último adiós a Ana en un entierro marcado por la frialdad de Ricardo hacia Pía. Por otro lado, Leocadia estalla contra Cristóbal por su beso con Teresa; él se defiende alegando que su romance es solo una farsa para despistar a Ángela.

Capítulo 795 (Martes, 17 de marzo)

El pasado persigue a los protagonistas. El Barón de Bermejo revela datos que sitúan a Leocadia y Cristóbal trabajando juntos en el pasado, lo que lleva a Ángela a enfrentarse directamente a su madre. Mientras tanto, Teresa decide cortar los rumores de raíz y confiesa a todo el servicio la verdad: Marcelo es su hermano, no su marido. Por su parte, Curro recibe una sorprendente confirmación de la Casa Real sobre su título que él no recuerda haber pedido.

Capítulo 796 (Miércoles, 18 de marzo)

Se descubre el misterio: Manuel confiesa haber sido él quien solicitó la restitución del título para Curro. La tensión familiar llega a niveles físicos cuando Leocadia abofetea a Ángela ante su insistencia sobre la paternidad de Cristóbal. En un giro inesperado, Manuel ofrece a Julieta un refugio muy particular: el hangar.

Capítulo 797 (Jueves, 19 de marzo)

Leocadia arremete contra Teresa, amenazándola con el despido si vuelve a acercarse a Cristóbal. En el ámbito empresarial, Julieta toma la iniciativa y se postula para llevar las cuentas de la empresa de Manuel. El momento clave del servicio llega cuando Ricardo se dispone a abandonar el palacio, pero Manuel lo detiene en seco ofreciéndole el puesto de ayuda de cámara.

Capítulo 798 (Viernes, 20 de marzo)

La semana culmina con un estallido de independencia y verdades dolorosas. Julieta planta cara a los señores (Leocadia, Alonso y Lorenzo) defendiendo su autonomía. Sin embargo, el gran golpe llega al final: tras una cena familiar cargada de reproches, Leocadia le confiesa a Cristóbal la gran mentira: él no es el padre de Ángela.

¿Qué esperar tras esta revelación?

La confesión de Leocadia deja a Cristóbal en una posición vulnerable y a Ángela en una crisis de identidad total. Con Ricardo asentado como ayuda de cámara de Manuel y Julieta ganando poder en el hangar, el equilibrio de fuerzas en ‘La Promesa’ ha cambiado para siempre.