El mercado mayorista registra una jornada de contrastes extremos con un mínimo de -1,15 euros/MWh a las 12.00 horas y un pico máximo que escala hasta los 175,13 euros/MWh durante la tarde

El precio de la luz hoy, lunes 23 de febrero de 2026, presenta un escenario de gran volatilidad para los consumidores españoles. La jornada estará marcada por una brecha de precios inusualmente amplia: mientras que las horas centrales del día disfrutarán de tarifas en terreno negativo, el coste de la electricidad sufrirá un repunte vertical a partir de la tarde, superando los 170 euros/MWh en su tramo más crítico. Esta desigualdad horaria obliga a una planificación exhaustiva del consumo doméstico para evitar un impacto severo en la factura mensual.

Las horas más baratas: siete tramos para el ahorro

Para aquellos hogares que busquen reducir el gasto energético, la oportunidad clave se concentra al mediodía. Según los datos del mercado mayorista, la luz mantendrá precios negativos o cercanos a cero entre las 10:00 y las 17:00 horas.

El momento más económico de toda la jornada tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00 horas, cuando el precio se desplomará hasta los -1,15 euros/MWh. Le siguen muy de cerca las franjas de 13:00 a 14:00 horas (-1,08 euros/MWh) y de 14:00 a 15:00 horas (-1,00 euros/MWh). Otros tramos con valores negativos destacados son el de las 11:00 (-0,37 euros/MWh) y las 15:00 horas (-0,75 euros/MWh). Durante este periodo, el coste mayorista es prácticamente inexistente, lo que lo convierte en el horario ideal para poner la lavadora o el lavavajillas.

Las horas más caras: un fuerte repunte nocturno

La situación cambia radicalmente al caer la tarde. La escalada de precios comenzará a ser notable a partir de las 18:00 horas (71,41 euros/MWh) y se intensificará bruscamente a las 19:00 horas, cuando el coste saltará hasta los 120,07 euros/MWh.

El pico máximo de la jornada se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00 horas, momento en el que la luz marcará 175,13 euros/MWh. La presión sobre el bolsillo de los consumidores se mantendrá elevada también en la hora posterior, de 21:00 a 22:00 horas, con un registro de 110,76 euros/MWh. Este encarecimiento responde a la alta demanda propia de la vuelta al hogar, por lo que se recomienda encarecidamente minimizar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante este intervalo de cuatro horas.

Recomendaciones para el consumidor

Dada la configuración de la subasta de este lunes, la estrategia de ahorro más eficaz consiste en concentrar toda la actividad energética pesada en la franja que va de las 12:00 a las 15:00 horas. Por el contrario, es fundamental evitar el tramo de las 20:00 horas, donde el precio es más de 170 veces superior al de la madrugada y las horas centrales del día.