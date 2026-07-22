“Sueños de Libertad” vuelve este miércoles 22 de julio de 2026 con un capítulo que promete emociones a flor de piel y giros que no dejan respirar. Tras concluir el rodaje de la tercera temporada, la ficción de Antena 3 sigue avanzando hacia momentos decisivos: el embarazo de Marisol, el plan de Gabriel para abaratar los costes de los perfumes de la familia Merino, la traición de Tasio y, además, la despedida de Cloe. Todo ello con el sello de la Toledo de los años 50, donde cada decisión tiene consecuencias.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El capítulo de hoy arranca con una visita inesperada que cambia el aire en la trama. Aunque el avance no detalla el origen de esa presencia ni las conversaciones concretas, sí deja claro que llega en un momento delicado, en el que las tensiones familiares ya están muy presentes y cualquier sorpresa puede mover las piezas más de lo previsto.

En paralelo, el avance destaca el papel de Gabriel. Hoy, el personaje vive una victoria que supone un paso importante dentro de su estrategia. Gabriel, recordemos, está inmerso en un plan para abaratar los costes de los perfumes que “crearon los Merino”. En una familia en la que el trabajo y el orgullo van de la mano, conseguir una ventaja en ese terreno no es solo una cuestión práctica: también se convierte en una señal de poder, de resistencia y de futuro para los suyos.

Pero esa victoria no llega sola ni borra las sombras. Según el avance, el capítulo incluye también un jarro de agua fría para Begoña. Este tipo de giro suele anunciar decepciones o una noticia que obliga a replantearse lo que se daba por hecho. Lo relevante aquí es que el golpe emocional recae directamente en Begoña, por lo que su reacción y la forma en que encaje lo que sucede hoy serán claves para entender cómo continúa la evolución de su relación con el entorno y con quienes la rodean.

Y todo esto se inserta en un contexto especialmente tenso para la familia. La tercera temporada sigue marcada por la traición de Tasio a su familia, un elemento que revoluciona la dinámica entre personajes y abre un antes y un después en las alianzas. Además, la historia mantiene su foco en el embarazo de Marisol, una circunstancia que añade vulnerabilidad y urgencia a las decisiones, sobre todo en una trama donde la supervivencia cotidiana y el legado familiar están en juego.

Por si fuera poco, el avance también recuerda que la temporada se está acelerando hacia la despedida de Cloe. Sin entrar en detalles del capítulo de hoy sobre cómo se concreta ese adiós, sí queda claro que se trata de un momento relevante dentro del arco general que la ficción está preparando, lo que hace que cada escena cuente.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Dónde: Antena 3 (TDT).

Cuándo: miércoles 22 de julio de 2026, a las 15:45.

Hoy, pues, la mezcla está servida: una visita inesperada, el triunfo de Gabriel y un duro golpe para Begoña, mientras la familia Merino sigue atravesando su etapa más compleja con el embarazo de Marisol, la traición de Tasio y la cuenta atrás para la despedida de Cloe.