En Valle Salvaje (La 1 / TVE) el día viene cargado de sobresaltos. Con el drama rural asturiano como telón de fondo, el capítulo de hoy, miércoles 22 de julio de 2026, gira en torno a dos movimientos clave: el choque frontal de Rosalía con las parteras y una pista inquietante que termina poniendo en alerta a Pepa. Según el avance real publicado para el episodio de esta jornada, Rosalía se enfrenta a las parteras, y poco después la trama da un giro más duro: Pepa descubre la desaparición de Francisco.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Arranca la jornada con tensión en el entorno más vulnerable de la historia. El avance del capítulo 450 sitúa el foco en Rosalía, que tendrá que plantarse ante un grupo determinante para el devenir de muchos acontecimientos en el siglo XIX: las parteras. El enfrentamiento, tal y como recoge la información disponible, apunta a un choque de voluntades, decisiones y autoridad, en un momento en el que cualquier error puede tener consecuencias decisivas.

Pero mientras la disputa de Rosalía marca el pulso de una escena especialmente intensa, la otra parte del avance tiñe el episodio de preocupación. En la misma emisión de hoy, Pepa se encuentra con una noticia que cambia por completo el ambiente: descubre la desaparición de Francisco. La desaparición de una figura como la de Francisco —tal y como se enuncia en el avance— introduce incertidumbre inmediata y empuja a la protagonista hacia un terreno en el que no solo importan las explicaciones, sino también el tiempo. En una historia de supervivencia emocional y rural, que alguien desaparezca no es un detalle: es un punto de inflexión.

En conjunto, el capítulo de hoy juega con dos niveles de tensión. Por un lado, la confrontación de Rosalía con las parteras subraya que nadie está al margen cuando se decide el rumbo de lo que viene. Por el otro, el hallazgo que afecta a Pepa abre una vía de misterio y alarma que inevitablemente hará que el resto del entorno se movilice, se pregunte y trate de reconstruir lo sucedido.

Así que, si te gusta esa mezcla de presión social, decisiones difíciles y giros que aprietan el corazón, Valle Salvaje llega hoy con el ingrediente principal: enfrentamiento en escena y desaparición en el núcleo.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE en su horario habitual: 16:30 (cada miércoles). Este miércoles 22 de julio de 2026, la cita es a partir de esa hora.

Con Rosalía tomando aire para enfrentarse a las parteras y Pepa descubriendo la desaparición de Francisco, el capítulo de hoy promete dejar el día con la sensación de que, en el valle, lo “normal” dura muy poco.