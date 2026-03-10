El Newcastle United recibe al FC Barcelona este martes, 10 de marzo de 2026, en un enfrentamiento crucial por una plaza entre los ocho mejores equipos de Europa. El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Horario y Lugar

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026.

Martes, 10 de marzo de 2026. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Estadio: St. James’ Park (Newcastle upon Tyne, Reino Unido).

Cómo ver el partido

Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas:

Televisión: Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones (dial 60), Movistar Liga de Campeones 4 (dial 180), Orange TV (diales 115 y 119) y LaLiga TV Bar.

Contexto del encuentro

El Newcastle llega al choque tras superar al Qarabag en la ronda de playoff, aunque actualmente ocupa la 12ª posición en la Premier League tras su reciente tropiezo ante el Manchester City. Por su parte, el Barcelona aterriza en tierras británicas como líder sólido de LaLiga, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid tras una sufrida victoria en su último compromiso.

En el apartado de bajas, el conjunto de Eddie Howe no podrá contar con Bruno Guimaraes, Krafth, Miley ni Schar. En el bando azulgrana, Hansi Flick afronta el partido con una enfermería poblada, con las bajas confirmadas de Balde, Frenkie de Jong, Christensen, Gavi y Koundé. El arbitraje correrá a cargo del italiano Marco Guida, asistido por su compatriota Daniele Chiffi en el VAR.