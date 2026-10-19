La concursante se reencontró en plató con su pareja tras su paso por el concurso y trasladó a la dirección del programa y a la presentadora Sandra Barneda su firme decisión de no regresar al ‘reality’ de televisión

El plató del programa de televisión Supervivientes All Stars fue el escenario de un momento de elevada carga emotiva durante la última emisión del espacio. La concursante Marta Peñate hizo su entrada en el plató corriendo para reencontrarse directamente con su pareja, Tony Spina. Al verle, la participante se lanzó de inmediato a sus brazos mientras le gritaba «te amo, te amo, te amo». Tras ese instante inicial junto a su compañero sentimental, la concursante ocupó su sitio en la mesa para mantener una conversación con la presentadora Sandra Barneda, durante la cual reflexionó sobre las vivencias y las dificultades acumuladas a lo largo de su trayectoria en el concurso.

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De la sonrisa a las lágrimas por el deseo recurrente de abandonar la experiencia

En el transcurso de su diálogo en directo con Sandra Barneda, la expresión de Marta Peñate experimentó una clara transformación. Su sonrisa inicial al ver a Tony Spina se convirtió en lágrimas al rememorar los momentos más complejos de su estancia en el programa de televisión. La concursante recordó de forma explícita las múltiples ocasiones en las que había sentido el deseo de abandonar la experiencia en el concurso de forma anticipada.

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La participante detalló ante la audiencia y el equipo del programa el estado emocional en el que se encontraba, justificando que estaba atravesando una etapa caracterizada por una elevada sensibilidad personal. Durante su intervención, Peñate expuso los factores principales que habían desencadenado su malestar en la fase final de su vivencia televisiva.

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Las razones de su emotividad y la contundente advertencia a la dirección del programa

Entre los motivos señalados para explicar su estado anímico, la concursante hizo hincapié en el impacto que tuvo en ella una alusión concreta producida en el contexto de la convivencia. Explicó que cuando alguien mencionó a su madre durante el desarrollo del concurso, esa circunstancia le generó una gran preocupación, llevándola a pensar de manera constante en su figura materna mientras permanecía en la competición.

La suma de esta inquietud familiar y la acumulación de tensión personal motivaron que la participante fijara una postura tajante con respecto a su trayectoria en este tipo de formatos de televisión. Dirigiéndose directamente a Sandra Barneda y, por extensión, a los responsables de la producción del programa, Marta Peñate pronunció unas palabras con las que cerró la puerta a futuras participaciones: «no me volváis a llamar, no pienso volver». Con esta manifestación explícita, la concursante dio por concluida su etapa en el concurso de supervivencia.