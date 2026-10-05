El comunicador responde con dureza a las acusaciones vertidas por Toñi y Encarna Salazar en un pódcast. Según el presentador, las hermanas tenían un plan predeterminado para abandonar el concurso en cuanto se confirmara el ingreso de su primera remuneración en la cuenta bancaria habilitada a través de una empresa del hijo de Toñi.

Las declaraciones vertidas recientemente por el dúo musical Azúcar Moreno han reabierto una polémica que parecía zanjada desde hace seis años. La visita de Toñi y Encarna Salazar al pódcast ‘Poco se habla’ sirvió para que las artistas recordasen su convulsa salida de ‘Supervivientes 2019’ y cuestionasen la actitud que adoptó entonces el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez.

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Durante su intervención en dicho espacio, Toñi Salazar calificó la reacción del comunicador de «excesiva» y «desproporcionada», señalando que «era todo como unos insultos, unas cosas que yo se lo pregunté», al tiempo que comparó su abandono con el de otros concursantes que no recibieron idéntico reproche. Por su parte, Encarna Salazar tildó la conducta del conductor del programa de «horrible, muy fea» y atribuyó su vehemencia a una búsqueda de cuotas de pantalla: «Él se piensa que hacer eso te da más audiencia. Entonces, cuanto más te machacan, mejor». Asimismo, ambas lamentaron que el presentador las calificara públicamente de «estafadoras», argumentando que son profesionales con una dilatada trayectoria en la industria musical.

La respuesta de Jorge Javier Vázquez y los motivos económicos de la salida

La difusión de estas afirmaciones ha motivado una réplica inmediata por parte de Jorge Javier Vázquez. A través de varios vídeos publicados en su cuenta personal de Instagram, el presentador de Badalona ha ofrecido su versión sobre los acontecimientos ocurridos en la edición de 2019, desmintiendo el relato ofrecido por las cantantes.

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El comunicador ha detallado que los problemas que el dúo mantenía con el Erario Público obligaron a articular el cobro de su participación en el programa de una manera específica. «Debido a los problemas que mantenían con el Erario Público, Hacienda, las Azúcar Moreno se vieron obligadas a facturar su participación en ‘Supervivientes’ a través de una empresa que tenía el hijo de Toñi», ha manifestado Vázquez.

@jorgejaviervazqueztv Ya era hora de abrirme una cuenta en TikTok… que se preparen. ♬ sonido original – Jorge Javier Vázquez

Según ha expuesto el presentador, durante los momentos de dudas en los que las concursantes amagaban con dejar el espacio, la productora del formato intervino para facilitar el contacto con su entorno familiar con el propósito de animarlas a continuar en la isla. Fue en ese contexto cuando se produjo la conversación decisiva con el hijo de Toñi Salazar.

«En una de estas amenazas, la productora les ofrece hablar con un miembro de su familia para ver si les puede dar ánimos y que se queden en la isla», ha explicado el comunicador. De acuerdo con su testimonio, en el instante en que el hijo de Toñi les confirmó por teléfono que la primera aportación económica del programa ya se encontraba ingresada en el banco, las hermanas comunicaron su decisión definitiva de marchar: «En un momento en que el hijo de Toñi les dice ‘ya está en el banco el dinero de la primera aportación de Supervivientes’, ellas dicen ‘nos vamos’».

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Las consecuencias con Mediaset y la postura de la cadena

Jorge Javier Vázquez ha sostenido que la conducta de las hermanas Salazar constituyó una acción premeditada que perjudicó directamente a la logística y producción del formato televisivo. «Desde un primer momento ellas tenían un plan urdido para estafar a la productora, no teniendo en cuenta lo que supone, el trabajo que supone llevar a dos concursantes, trabajar con ellos, hacer los vídeos, hacer el seguimiento… Estafaron a la productora y a la cadena», ha afirmado con contundencia.

Respecto a la posterior desaparición del dúo de las parrillas de la cadena, el presentador ha aclarado que la decisión fue tomada de forma corporativa por el grupo audiovisual tras los hechos acontecidos en el ‘reality’. «Es Mediaset la que sintiéndose estafada decide enviar al rincón de pensar a las Azúcar Moreno y las tiene un montón de tiempo sin pisar los estudios», ha aseverado, enfatizando que no tuvo responsabilidad directa en dicha medida, aunque ha reconocido que él también se sintió estafado por el grupo artístico.

@jorgejaviervazqueztv Ahora ya me he quedado mucho más agusto, para la próxima os pensáis mejor hablar de mi profesionalidad. ♬ sonido original – Jorge Javier Vázquez

Por último, el comunicador ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que las cantantes hayan decidido reabrir el conflicto de forma pública tras haber reconducido la relación en los platós de televisión con posterioridad. «¿A qué viene desenterrar una historia que las deja tan mal? Cuando ya nos habíamos vuelto a reencontrar en los platós, nos llevábamos bien y todo iba fenomenal, pero por qué tienen ese empeño en remover una historia que las deja terriblemente mal», ha concluido el presentador.