El programa de Telecinco se enfrenta a una posible nueva baja en su elenco tras la salida forzosa de Alma Bollo. La organización anunciará si el exconcursante de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ puede reincorporarse al concurso o si debe abandonar definitivamente la aventura.

Lee tambien: ‘Supervivientes All Stars’ impone una sanción disciplinaria masiva a un equipo tras asaltar a la organización

La última edición de ‘Supervivientes All Stars’ ha vuelto a poner de manifiesto la extrema dureza de sus condiciones con una nueva emergencia médica. La cadena Telecinco ha avanzado este domingo que el concursante Albert Barranco ha tenido que ser evacuado de urgencia del entorno en el que se desarrolla el concurso.

La noticia ha encendido las alarmas sobre la continuidad del participante en el formato. Esta situación se produce apenas unos días después de que el concurso sufriera el abandono forzoso de Alma Bollo durante su primera semana de emisión, también condicionado por problemas de salud derivados de las exigencias del programa.

Lee tambien: Jorge Javier Vázquez rompe su silencio y destapa la estrategia de las Azúcar Moreno en ‘Supervivientes’

Evacuación inmediata de la playa y decisión en el aire

Según ha informado de manera oficial la cadena, la organización del reality tomó la decisión de apartar a Albert Barranco del grupo de forma inmediata para atender la complicación sobrevenida. El concursante fue trasladado desde la playa para recibir atención y ser sometido a las valoraciones sanitarias oportunas.

Por el momento, el programa ha mantenido reserva respecto a los detalles clínicos concretos que han motivado su salida. No han trascendido las causas específicas por las que el extronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ ha tenido que dejar temporalmente la convivencia con sus compañeros en la isla.

La dirección del formato evaluará el dictamen de los servicios médicos antes de tomar una determinación definitiva sobre su futuro en el programa. La decisión final sobre si se le autoriza a retomar la competición o si se decreta su abandono definitivo por prescripción médica será comunicada durante la emisión prevista para este mismo domingo.

Segundo contratiempo médico para la edición ‘All Stars’

La evacuación de Albert Barranco supone un contratiempo relevante para la producción del programa, que ve amenazada la permanencia de otro de sus perfiles destacados en las primeras fases del concurso. La salida forzosa de Alma Bollo hace solo unos días ya había alterado la dinámica habitual de la convivencia y la competición en Honduras.

El concurso reúne a perfiles con experiencia previa en el formato, sometidos a un nivel de exigencia física y mental que suele derivar en desgastes de salud imprevistos. La audiencia y el resto de los participantes permanecen a la espera de la resolución que emita la organización para conocer el desenlace de este nuevo episodio médico.