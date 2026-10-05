La tensión se desató en el plató del programa de televisión tras el reencuentro entre la periodista recién incorporada y Alexia Rivas. La actitud defensiva de la colaboradora terminó por agotar la paciencia de la presentadora, quien no dudó en intervenir en directo para exigirle respeto y corregir su comportamiento ante las cámaras.

El plató del programa ‘Fiesta’ vivió este domingo un episodio de elevada tensión con motivo del reencuentro en directo entre Alexia Rivas y Cristina Porta. La periodista se ha reincorporado a la televisión en España tras su estancia en Miami, lo que ha vuelto a poner de manifiesto las viejas rencillas que mantenía con su compañera de espacio. Lo que comenzó como un intercambio de reproches sobre sus respectivos papeles en la cadena derivó en una firme llamada de atención por parte de la presentadora, Emma García, ante el tono empleado por la nueva colaboradora.

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El choque dialéctico se inició cuando el programa decidió poner en contexto a la audiencia rescatando diversas discusiones pasadas entre ambas profesionales en los platós de televisión. Alexia Rivas justificó su postura argumentando la naturaleza de su cometido en la cadena: «A mí me contratan y en el contrato pone que tengo que opinar de los realitys». La réplica de Cristina Porta no se hizo esperar, cuestionando de forma directa la labor de Rivas: «¿Y en el contrato pone que tienes que meterte sistemáticamente con todas las mujeres de reality que tienen mucho éxito?».

A partir de ese instante, el debate elevó su nivel de confrontación cuando Porta expuso su visión sobre las motivaciones de su compañera: «Mi teoría es que a ella no le hacen mucha gracia las mujeres que destacan en los realitys, no sé si es por lo que hacemos o por el espacio que ocupamos en televisión que tú quizás no pudiste». El enfrentamiento sumó un nuevo frente con la intervención de Ana María Aldón, con quien Cristina Porta también mantuvo un cara a cara después de que la periodista asegurara que no se metía con Aldón por tener más edad.

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La contundente intervención de Emma García ante la crispación en el plató

Ante el incremento de la tensión y tras percatarse de la actitud de la nueva colaboradora, Alexia Rivas advirtió a la conductora del espacio sobre su malestar: «Emma, yo ya me he calentado». Fue en ese momento cuando Emma García decidió tomar la palabra para frenar la deriva del debate y dirigirse directamente a Cristina Porta.

«¿Por edad me dejáis hablar? Yo venía en son de paz. Pero tú estás super cabreada, ¿no? ¿O vives cabreada?», le espetó la presentadora a la colaboradora. Ante estas palabras, Cristina Porta se defendió manifestando que «es todo lo cogéis con pinzas para dejarme mal», una respuesta que provocó la reacción inmediata y tajante de Emma García.

«Oye, perdona, a mí me hablas bien, solamente por edad», le frenó la conductora del programa. La colaboradora cuestionó si le estaba faltando al respeto: «¿Pero te estoy insultando o faltando el respeto, Emma?». La respuesta de la presentadora mantuvo la firmeza en todo momento: «¿Puedo decírtelo? ¿Me vas a dejar hablar? ¿Tú has venido hoy cabreada por algo?». Pese a que Porta alegó que consideraba que estaban siendo injustos con ella, Emma García aclaró que su reproche no se centraba en el contenido de sus palabras, sino en la forma de expresarse.

«No estoy siendo injusta; lo que quiero es saber por qué hablas así»

La conversación continuó con la presentadora tratando de hacer ver a la colaboradora el tono con el que se estaba dirigiendo al resto del equipo en el plató. «Pues cuando vengas cabreada no sé qué va a pasar. Y no estoy siendo injusta porque no estoy haciendo nada. Lo que quiero es saber por qué estás así y sobre todo por qué hablas así, no lo que dices sino cómo lo dices», le corrigió Emma García.

A las constantes preguntas de Cristina Porta sobre cómo estaba hablando exactamente, la periodista vasca respondió con contundencia: «Cabreada con todo el mundo. No hace falta definir. Si no lo entiendes es tu problema». Aunque la colaboradora intentó justificarse asegurando que le estaba hablando con el respeto que le tiene, la presentadora zanjó la controversia matizando su llamada de atención y pidiéndole un cambio de actitud inmediato.

«No, si no te estoy diciendo que me hayas hablado sin respeto porque entonces me habría puesto de otra manera. Digo que te calmes un poco, que aquí vamos a hablar. Si queréis lo solucionamos o no, pero no hace falta que te pongas así tan altiva», sentenció la comunicadora.

💣 💥 Moñeo entre Cristina Porta y Emma García 😱#Fiesta4O pic.twitter.com/uR8dNTuRFx — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 4, 2026

Tras la intervención de Emma García, Alexia Rivas cerró el bloque respaldando la apreciación de la presentadora y cargando de nuevo contra su compañera: «A mí en los realitys siempre me has parecido una persona soberbia y altiva y hoy lo ratifico, porque me ha parecido muy soberbio decir el espacio que tú ocupas en televisión. Yo llevo en Mediaset nueve años y tú te has tenido que ir a América porque aquí no te querían».