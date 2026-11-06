Tellado, del Partido Popular de Ceuta, ha declarado que los invasores de Ceuta deben ser expulsados inmediatamente hacia Marruecos de donde proceden.

Además, instó al Gobierno de España a mantener una postura firme ante Marruecos y ejecutar estas expulsiones sin demora, calificando al actual gobierno como fallido.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.