El comité de campaña del Partido Popular de Ceuta ha celebrado una reunión con Jaime de los Santos y Sofía Acedo, junto al presidente del partido en la ciudad, Juan Vivas.

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El encuentro tuvo como objetivo avanzar en los preparativos de la campaña para el próximo 29 de noviembre, enfocándose en ofrecer un proyecto que responda a las preocupaciones de los ceutíes.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.