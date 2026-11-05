Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje de @gaceta_es que critica la posición de Bruselas en relación con Marruecos.

La publicación de @gaceta_es acusa a Bruselas de traicionar a los ceutíes al posicionarse del lado de Marruecos y rechazar la suspensión de ayudas a Rabat que exige VOX.

Publicación original de @gaceta_es: ver en redes sociales.