MDyC Ceuta ha expresado su crítica hacia el Ejecutivo local por no cumplir los plazos que se había comprometido a respetar en materia de vivienda.

Lee tambien: Vox Ceuta comparte críticas de Abascal a Sánchez

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El partido también señala que EMVICESA no cumple con su objeto social y pone en duda la ejecución del Plan de Vivienda 2025-2028, preguntando cuándo comenzarán a construirse viviendas en la ciudad.

Lee tambien: Bilal Lahcen critica inacción del Ejecutivo local

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.