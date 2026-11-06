MADRID — El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha protagonizado un llamativo lapsus durante su última intervención pública al referirse a los recientes siniestros ferroviarios. El titular de la cartera económica situó erróneamente las dos megatragedias acaecidas en la red de alta velocidad en la línea del AVE Madrid-Barcelona, en lugar de los trazados reales donde se produjeron los trágicos accidentes.

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Confusión en la tribuna sobre las infraestructuras afectadas

El desliz se produjo mientras el ministro abordaba la situación general de las infraestructuras y respondía a cuestiones relativas al sector del transporte:

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El error geográfico: Durante su discurso, Cuerpo vinculó los incidentes graves con el corredor noreste que conecta la capital con la Ciudad Condal, generando sorpresa y confusión en la sesión al desplazar el foco de los tramos afectados.

Durante su discurso, Cuerpo vinculó los incidentes graves con el corredor noreste que conecta la capital con la Ciudad Condal, generando sorpresa y confusión en la sesión al desplazar el foco de los tramos afectados. Corrección posterior: El lapsus no tardó en ser señalado en los pasillos políticos y en las redes sociales, obligando a matizar que los accidentes ferroviarios investigados corresponden en realidad a los graves siniestros registrados recientemente en otras líneas de la red de alta velocidad del país.

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