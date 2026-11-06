MADRID — La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la última operación asociada al ‘caso Koldo’ sigue arrojando vínculos directos entre investigados de la trama y la cúpula socialista. Entre las revelaciones recabadas por los agentes destaca la confesión del empresario cordobés Cristian Corvillo —detenido recientemente— a Víctor de Aldama, en la que aseguraba que Pedro Sánchez se alojó en su casa durante la campaña de las primarias.

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Las conexiones de Corvillo y el trasfondo de las pesquisas

El papel del empresario cordobés, conocido por haber ejercido de asistente y conductor del actual presidente del Gobierno durante aquella contienda interna del partido, centra parte de las nuevas diligencias instruidas en la Audiencia Nacional:

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Relaciones con la trama corrupta: Las pesquisas de la Benemérita detallan los contactos y conversaciones de Corvillo con el conseguidor Víctor de Aldama, en los que el empresario habría alardeado de su cercanía histórica con el entorno de máxima confianza de Sánchez desde los tiempos de la recogida de avales.

Las pesquisas de la Benemérita detallan los contactos y conversaciones de Corvillo con el conseguidor Víctor de Aldama, en los que el empresario habría alardeado de su cercanía histórica con el entorno de máxima confianza de Sánchez desde los tiempos de la recogida de avales. Operaciones patrimoniales bajo lupa: El arresto de Corvillo, sumado a los registros practicados en diferentes provincias, se enmarca en una pieza separada que investiga presuntos amaños en contratos públicos de Adif y operaciones inmobiliarias opacas —como la adquisición de inmuebles vinculados al exministro José Luis Ábalos—.

Reacciones y respuesta institucional

Mientras los partidos de la oposición exigen explicaciones detalladas sobre los vínculos entre los implicados en las mordidas y el núcleo duro del Ejecutivo, desde el Gobierno se ha restado peso institucional a la figura de Corvillo en el organigrama oficial, desvinculando la gestión de los contratos bajo sospecha de la actividad orgánica del partido.

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