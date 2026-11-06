Vox Ceuta ha compartido en redes sociales un mensaje emitido por el usuario redondo_pacheco, en el que se critica duramente al político Juan Vivas.

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En el mensaje compartido, redondo_pacheco acusa a Juan Vivas de faltar al respeto a los ceutíes al pactar los presupuestos con socialistas e islamoizquierdistas, y de comprometer el futuro de Ceuta y España.

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Publicación original de @redondo_pacheco: ver en redes sociales.

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