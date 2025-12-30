

A partir del próximo 1 de enero de 2026, el uso de la baliza V-16 será obligatorio en todos los vehículos en caso de accidente o avería. Esta luz de emergencia sustituye a los tradicionales triángulos de señalización y, a diferencia de ellos, requiere energía para funcionar.

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores se refiere a la duración de la batería del dispositivo. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la baliza V-16 puede emitir luz de alta intensidad de 360º de forma continua o intermitente durante un mínimo de 30 minutos. Esto significa que, si se utiliza de manera ininterrumpida mientras se espera asistencia en carretera, podría apagarse a partir del minuto 31.

En caso de no necesitarla, la baliza mantiene su funcionalidad durante al menos 18 meses, garantizando que la batería no se degrade antes de ese tiempo si no se utiliza.

La DGT recuerda que, a partir de 2026, la baliza V-16 será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, por lo que es fundamental conocer tanto su funcionamiento como la duración de su batería para garantizar la seguridad en carretera.