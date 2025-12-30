El mercado de fichajes se calienta mientras 83 jugadores de la Primera División ven cómo su futuro pende de un hilo. Entre ellos, nombres icónicos como Dani Carvajal, Koke, Iago Aspas o Santi Cazorla, auténticas leyendas en sus respectivos clubes, cuyo vínculo contractual finaliza el próximo 30 de junio.

Pero no solo los veteranos están en esta situación: figuras internacionales como Robert Lewandowski, Cristhian Stuani, Dani Parejo, Djené Dakonam, Antonio Rüdiger o Alexis Sánchez también podrían moverse libremente a partir del 1 de enero, cuando ya tendrían vía libre para negociar con otros equipos.

La proximidad del fin de contrato convierte a estos jugadores en objetivos estratégicos para clubes que buscan reforzar su plantilla sin desembolsos por traspaso, generando expectación entre los aficionados y movimientos estratégicos que podrían definir la próxima temporada.