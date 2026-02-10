El Consejo de Ministros aprobará este martes una estrategia de desarrollo sostenible que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza destinada a erradicar la pobreza infantil, según informaron fuentes del Gobierno.

El objetivo de esta medida es que llegue al 100 % de las familias con hijos menores a su cargo, con el fin de eliminar la pobreza infantil más severa antes de 2030. Se trata de la primera vez que esta prestación se incorpora en una estrategia estatal, dentro de un plan más amplio que aborda problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género.

La estrategia ha sido elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo titular, Pablo Bustinduy, defendió la prestación universal por crianza como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil, junto a un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ofrecer un apoyo directo a todas las familias con hijos y garantizar un futuro más equitativo para la infancia en España.