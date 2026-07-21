Martes, 21 de julio. En la memoria histórica se acumulan fechas que, por distintas razones, marcan hitos internacionales: desde la justicia por crímenes de guerra hasta la evolución de la televisión digital, pasando por gestas deportivas y acontecimientos políticos. Y, más cerca en el tiempo, el cine que disparó el fenómeno Barbenheimer.

Efemérides destacadas del 21 de julio

2011: la NASA aterriza con la misión STS-135, última de un transbordador

El 21 de julio de 2011 aterriza la misión STS-135 de la NASA, recordada como la última misión de un transbordador espacial. Fue el final de una era: los transbordadores habían sido durante años una pieza clave del programa espacial estadounidense para transportar cargas y tripulaciones, además de apoyar la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional.

2013: en Bélgica abdica el rey Alberto II y le sucede Felipe

En 2013, la monarquía belga vivió un momento de transición histórica: el rey Alberto II abdicó y su hijo Felipe pasó a ocupar el trono. Más allá del protocolo, la abdicación fue un relevo generacional que, en términos institucionales, reforzó la continuidad del sistema monárquico belga en un país especialmente sensible al equilibrio político.

2003: comienza a operar en España Digital+, tras la fusión de dos plataformas

El 21 de julio de 2003 arranca Digital+ en España, fruto de la fusión de Canal Satélite Digital y Vía Digital. Fue un paso relevante en la consolidación del pago televisivo en España: una señal clara de cómo el mercado de los contenidos audiovisuales se movía hacia ofertas integradas, con el objetivo de captar más audiencia y competir con un panorama cada vez más cambiante.

2003: la nadadora Nina Zhivanevskaya bate el récord de España de 100 m espalda

Ese mismo año, el deporte también dejó huella. En 2003, la nadadora Nina Zhivanevskaya batió el récord de España en los 100 metros espalda. Este tipo de marcas no solo reflejan el rendimiento individual, sino el avance de la preparación deportiva: técnica de virajes, control del ritmo y eficiencia en el nado, variables que determinan el margen en pruebas cortas.

2023: estreno en cines de Barbie y Oppenheimer y nacimiento del fenómeno Barbenheimer

El 21 de julio de 2023 es recordado por el gran estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer. Ambas cintas generaron un gran revuelo en la industria cinematográfica y, en su primer fin de semana a nivel mundial, superaron los $300 millones de dólares. Pero el impacto cultural fue todavía más peculiar: antes incluso de su estreno, creció el fenómeno en internet conocido como Barbenheimer, una mezcla de conversación digital, memes y debate cinematográfico que terminó convirtiéndose en un auténtico acontecimiento mediático.

Mirada atrás: otros hechos del 21 de julio

2016: en San Antonio (Texas) se celebra el Día de Tim Duncan , en honor al exjugador de baloncesto de la NBA.

en San Antonio (Texas) se celebra el , en honor al exjugador de baloncesto de la NBA. 2017: se realiza el evento de artes marciales mixtas «LUX 001» , organizado por la promoción mexicana LUX Fight League .

se realiza el evento de artes marciales mixtas , organizado por la promoción mexicana . 2008: Radovan Karadžić, expresidente de la República Srpska, es detenido por crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina.

Desde el cielo de la exploración espacial hasta las pantallas del cine, pasando por la competición deportiva y los cambios políticos, el 21 de julio dibuja un mapa de acontecimientos que siguen influyendo en cómo entendemos el mundo. Efemérides para mirar hoy con perspectiva: lo que ocurrió entonces explica mucho de lo que vivimos ahora.