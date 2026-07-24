FRANKFURT. — La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha hecho oficial el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo seleccionador nacional. El exentrenador del Liverpool y Borussia Dortmund rompe así su descanso de dos años de los banquillos para liderar a la Mannschaft de cara a la UEFA EURO 2028 y la Copa Mundial de 2030.

Klopp toma las riendas del conjunto germano tras la dimisión de Julian Nagelsmann, provocada por una dolorosa y sorpresiva eliminación en la tanda de penaltis ante Paraguay durante el pasado Mundial. El estratega asume la responsabilidad de rescatar a un combinado nacional sumido en más de una década de tropiezos internacionales.

Un constructor de proyectos para una generación con talento

Tras dejar la dirección técnica del Liverpool en 2024 alegando falta de energía y desempeñarse desde principios de 2025 como director de Actividades de Fútbol de Red Bull, el técnico admitió sentirse completamente recuperado para afrontar este desafío. «Hace dos años me faltaban energías, pero ahora me siento listo», declaró el preparador de 59 años.

La DFB confía en el perfil característico de Klopp para sacar el máximo rendimiento a una talentosa hornada de futbolistas encabezada por Jamial Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Aleksandar Pavlovic:

Palmarés de reconstrucción: Llevó al Borussia Dortmund a ganar dos Bundesligas y alcanzar una final de Champions. Posteriormente, devolvió al Liverpool a la cima europea e inglesa al conquistar la Liga de Campeones y romper una sequía de 30 años sin ganar la Premier League.

Llevó al Borussia Dortmund a ganar dos Bundesligas y alcanzar una final de Champions. Posteriormente, devolvió al Liverpool a la cima europea e inglesa al conquistar la Liga de Campeones y romper una sequía de 30 años sin ganar la Premier League. Agradecimiento institucional: Como gesto de compensación hacia la estructura Red Bull por facilitar la desvinculación de Klopp, Alemania disputará tres partidos internacionales en la ciudad de Leipzig, según confirmó Bernd Neuendorf, presidente de la DFB.