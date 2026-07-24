BARCELONA. — La grave lesión sufrida por Frenkie de Jong durante el pasado Mundial supondrá un contratiempo deportivo de calado para el esquema de Hansi Flick, aunque dejará una compensación financiera en las arcas del club. El FC Barcelona se acogerá al Programa de Protección de Clubes de la FIFA, el cual contempla indemnizaciones económicas para las entidades cuyos futbolistas caigan lesionados en compromisos internacionales por un periodo superior a 28 días.

El centrocampista neerlandés padece una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una dolencia que le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante el inicio de la temporada oficial.

Las cifras del Programa de Protección de la FIFA

La normativa de la FIFA establece una cobertura económica basada en el sueldo fijo del futbolista mientras dure su periodo de convalecencia:

Indemnización diaria: El club catalán podrá percibir hasta 20.548 euros al día a partir del día 29 de invalidez del jugador.

El club catalán podrá percibir hasta a partir del día 29 de invalidez del jugador. Tope máximo: El reglamento fija un tope de hasta 7,5 millones de euros por futbolista y accidente, ampliable a un máximo de 365 días de cobertura.

El reglamento fija un tope de hasta por futbolista y accidente, ampliable a un máximo de 365 días de cobertura. Monto final indeterminado: La suma definitiva dependerá del tiempo exacto que de Jong permanezca en la enfermería, un plazo aún no concretado por los servicios médicos azulgranas.

Polémica por el diagnóstico y tratamiento

La controversia rodea la gestión médica del futbolista durante la cita mundialista. Países Bajos cayó eliminada el pasado 30 de junio en un torneo donde De Jong jugó mermado y con protecciones en la articulación:

«Los servicios médicos de la selección me dijeron que la lesión no empeoraría y que solo se trataba de jugar con dolor. Para mí es difícil ver que la gente cuestione mi compromiso.» — Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona.

Sin embargo, a su regreso a la Ciudad Condal, las pruebas complementarias revelaron un agravamiento del problema físico hasta diagnosticarse la rotura ligamentosa. Por el momento, el jugador y el club han optado por un tratamiento conservador, aunque la opción de pasar por el quirófano no está completamente descartada y se reevaluará según la evolución del jugador.

Impacto en la planificación deportiva

Pese a la importante baja en la medular para las primeras semanas del curso, la dirección deportiva del Barcelona no prevé modificar sus planes en el mercado de traspasos estival. La planificación en el centro del campo se mantiene intacta y la entidad azulgrana continúa trabajando en buscar una salida para el canterano Marc Casadó.