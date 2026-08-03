Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas después de que dos helicópteros antiincendios chocaran en pleno vuelo mientras participaban en las labores de extinción de un fuego cerca de Atenas. Uno de los aparatos se incendió, perdió su hélice principal y terminó precipitándose contra el suelo.

El accidente se produjo durante la extinción de un incendio forestal en Psatha, una localidad costera situada aproximadamente a 60 kilómetros al oeste de la capital griega.

Los fallecidos son el piloto rumano y el copiloto griego de uno de los helicópteros. Los dos tripulantes del segundo aparato, también de nacionalidades rumana y griega, fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran a los dos helicópteros volando a escasa distancia hasta que se produce la colisión. Tras el impacto, uno de los aparatos comienza a arder, pierde la hélice principal y cae sobre el terreno.

Los helicópteros habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos de Grecia y despegaron desde el aeropuerto militar de Elefsina. Algunos medios los han identificado como modelos Bell 124, aunque todavía no se ha aclarado si los tripulantes griegos pertenecían a las Fuerzas Aéreas.

Los equipos de emergencia investigan ahora las circunstancias del accidente y las razones por las que ambos aparatos terminaron volando tan próximos durante la operación.

El siniestro se produce en medio de una grave ola de incendios en Grecia. Según la información facilitada, unas 10.000 hectáreas han ardido y miles de personas han tenido que ser evacuadas desde que comenzó el fuego hace cuatro días.

El frente más oriental del incendio se encontraba este domingo a unos 35 kilómetros de Atenas, mientras los servicios de emergencia trataban de evitar que las llamas continuaran avanzando.

La tragedia se suma a la muerte de tres bomberos durante las labores de extinción de otros incendios declarados en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, ambos ya controlados.