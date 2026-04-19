SANTA CRUZ DE TENERIFE – El balance de víctimas del incendio ocurrido el pasado sábado en un edificio de viviendas de Los Realejos (Tenerife) ha empeorado en las últimas horas. El fallecimiento de dos de las personas que permanecían ingresadas en estado crítico ha elevado a tres el número de muertos, todos ellos debido a la grave intoxicación por inhalación de humo.

Actualización de las víctimas

Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad este domingo 19 de abril, los dos nuevos fallecidos se encontraban bajo cuidados intensivos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria:

Un varón de 65 años .

. Una mujer de 70 años.

Ambos se suman a la primera víctima confirmada el mismo día del siniestro, una mujer de 60 años que falleció en el lugar de los hechos. Actualmente, otra mujer de la misma edad permanece hospitalizada en estado grave en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Los hechos: una madrugada crítica

El fuego se desató a las 03:29 horas de la madrugada del sábado en un bloque residencial de tres plantas ubicado en la calle Los Bancales. El incendio se originó en la primera planta y se propagó rápidamente por la fachada, afectando no solo a los pisos superiores, sino también a viviendas colindantes.

Intervención de emergencia: Los servicios sanitarios lograron recuperar inicialmente a los tres heridos críticos de paradas cardiorrespiratorias mediante maniobras de reanimación antes de su traslado, aunque finalmente dos de ellos no han podido superar las secuelas.

Vecinos atrapados por el humo

Más de treinta personas tuvieron que ser evacuadas del inmueble. La mayoría de los afectados resultaron heridos al intentar abandonar el edificio a través de las escaleras y el patio, zonas que se convirtieron en trampas de humo denso.

En total, siete personas requirieron traslado hospitalario tras la intervención de cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes trabajaron intensamente para extinguir las llamas y evitar que el fuego consumiera por completo la estructura residencial.