El Marbella se impuso al Gimnastic por 2-0 este domingo, 19 de abril de 2026, en un partido de esos que marcan la semana en la Primera División RFEF, Group 2. Con acierto en los momentos clave y un control inteligente del ritmo tras el gol, el conjunto marbellí sostuvo su ventaja hasta el final y sumó tres puntos que refuerzan su trayectoria en la categoría.

Un partido partido por la efectividad

Desde el inicio, el duelo tuvo un claro guion: el Marbella buscó imponer intensidad en campo rival y el Gimnastic intentó responder con orden para no dejar espacios. La primera gran recompensa llegó pronto, cuando el equipo local encontró una vía clara hacia la portería.

Goles del Marbella 2-0 Gimnastic

22’ Marbella: V. Sánchez adelantó al Marbella con un gol que encendió al estadio y obligó al Gimnastic a ajustar su plan.

adelantó al Marbella con un gol que encendió al estadio y obligó al Gimnastic a ajustar su plan. 85’ Marbella: J. Cambra puso el 2-0 definitivo, cerrando cualquier opción de reacción del conjunto visitante.

El análisis: dominio con lectura y cierre sólido

El 1-0 de V. Sánchez (22’) no solo le dio ventaja al Marbella: le devolvió el partido al guion que quería. A partir de ahí, el equipo entrenó el partido con paciencia, sabiendo cuándo acelerar y cuándo parar el juego para desgastar al rival. El Gimnastic, aunque intentó tener el balón por tramos, se vio obligado a correr detrás de un adversario que respondía con transiciones rápidas y una presión bien calibrada.

El segundo tiempo mostró el carácter del Marbella para sostener su renta. Sin necesidad de destrozar el partido, el conjunto local prefirió mantener el equilibrio, cubrir zonas y evitar que el Gimnastic encontrara conexiones cómodas entre líneas. Conforme pasaron los minutos, el equipo fue ganando terreno y acercándose con más intención, hasta que llegó el golpe final.

El 2-0 de J. Cambra (85’) llegó en el momento más determinante: cuando el Gimnastic ya había intensificado su ofensiva en busca del tanto que metiera emoción. En ese escenario, el Marbella castigó con una ejecución certera, aprovechando el espacio que dejan los finales de partido cuando la necesidad aprieta. El gol, además, terminó de romper el partido para el visitante, que no tuvo capacidad para recortar.

Cierre: tres puntos con mensaje

El Marbella cierra la jornada con una victoria clara, de las que se celebran por lo que implican: control, efectividad y un final que no sufrió. Un 2-0 con goles en el tramo inicial y en el tramo decisivo redondea la tarde y deja una lectura directa: el equipo sabe competir y, sobre todo, sabe cuándo hacer daño.

Para el Gimnastic, el resultado duele, pero también deja aprendizajes: el partido se jugó en detalles—precisión rival y gestión del tiempo. El Marbella, por su parte, mira hacia adelante con más confianza, consciente de que en la Primera RFEF cada victoria construye el camino.