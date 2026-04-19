WASHINGTON – La ciudad de Shreveport, en el noroeste de Luisiana, se ha despertado este domingo 19 de abril de 2026 bajo el impacto de una tragedia sin precedentes. Ocho menores de edad, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, han perdido la vida en un tiroteo masivo calificado por las autoridades como un «altercado doméstico».

El suceso, que tuvo lugar durante la madrugada, ha dejado un rastro de dolor que el alcalde de la localidad, Tom Arceneaux, no ha dudado en describir como «la situación más trágica que hayamos vivido jamás».

El agresor y la persecución

Según ha informado el portavoz de la Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, el presunto autor de los disparos —cuya identidad aún no ha sido revelada— emprendió la huida tras el ataque en un vehículo robado. Tras una persecución policial, el sospechoso murió abatido por los agentes.

Las autoridades creen que él fue el único responsable de efectuar los disparos en una escena del crimen que el portavoz calificó como «extensa», abarcando al menos tres viviendas en el vecindario de Cedar Grove.

Las víctimas: Una tragedia familiar

Aunque la investigación se encuentra en su fase inicial, la policía ha confirmado los siguientes datos sobre las diez personas alcanzadas por las balas:

8 fallecidos: Todos menores de edad (entre 1 y 14 años). Se ha informado que varios de ellos eran descendientes del propio agresor.

Todos menores de edad (entre 1 y 14 años). Se ha informado que varios de ellos eran descendientes del propio agresor. 2 sobrevivientes: Dos mujeres adultas. Una de ellas permanece ingresada con heridas críticas que ponen en peligro su vida.

Conmoción en la comunidad

La comunidad de Shreveport, una ciudad de unos 180.000 habitantes, se encuentra en estado de shock. El portavoz policial Bordelon ha pedido cautela ante la información preliminar, mientras los equipos de investigación trabajan en las tres viviendas afectadas para reconstruir los hechos de esta «mañana terrible».