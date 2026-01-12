El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se encuentra evaluando dos ofertas presentadas por empresas privadas para asumir de forma temporal la atención de la salud mental en Ceuta, ante la falta de profesionales disponibles en el sistema público. La información ha sido publicada por El Faro de Ceuta.

Según detalla este medio, el proceso de externalización avanza tras haberse cerrado el plazo de presentación de propuestas del concurso público abierto por Ingesa. Las dos empresas aspirantes proceden de Melilla y Algeciras, respectivamente, aunque una de ellas cuenta con delegación en la propia ciudad autónoma.

La decisión de recurrir a un servicio externo responde a la situación actual del área de Psiquiatría, ya que los cuatro facultativos que integran la plantilla pública —tres en consultas externas y uno en hospitalización— se encuentran en situación de incapacidad temporal. Esta circunstancia ha impedido mantener la asistencia habitual, obligando a derivar pacientes a centros privados para evitar un aumento en las listas de espera.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, los técnicos de Ingesa revisarán ahora la documentación presentada para comprobar que ambas ofertas cumplen con los requisitos establecidos en el pliego. Una de las propuestas, correspondiente a una empresa con sede en Algeciras, deberá completar aún algunos trámites administrativos para que su candidatura sea considerada definitiva.

El contrato que se pretende adjudicar tendría una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y un coste estimado de 380.000 euros. Durante ese periodo, el objetivo del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad es restablecer la normalidad del servicio en los centros públicos ceutíes.

La previsión es que la empresa adjudicataria atienda alrededor de 4.000 citas anuales, repartidas a partes iguales entre Psiquiatría de adultos y Psiquiatría infantojuvenil. Aproximadamente la mitad de estas consultas corresponderán a nuevos pacientes, con el fin de reducir las listas de espera, mientras que el resto serán revisiones.

El proceso no ha estado exento de críticas. Según informa El Faro de Ceuta, el partido localista Ceuta Ya! ha denunciado que esta externalización supone una “privatización encubierta” y ha alertado de que podría ser el inicio del desmantelamiento de la sanidad pública en la ciudad.