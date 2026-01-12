Los dos guardias civiles detenidos en el marco de la Operación Hades, investigación vinculada al narcotúnel descubierto entre Ceuta y Marruecos utilizado para el tráfico de drogas, han quedado en libertad provisional tras el pago de la fianza impuesta por la Audiencia Nacional. Según ha informado El Pueblo de Ceuta, ambos agentes ya se encuentran de nuevo en la ciudad autónoma.

Los efectivos del Instituto Armado han permanecido cerca de un año en prisión preventiva. No obstante, tal y como recoge El Pueblo de Ceuta, los agentes no podrán reincorporarse por el momento a sus puestos de trabajo hasta que exista una sentencia absolutoria firme, en aplicación de la normativa interna de la Guardia Civil destinada a salvaguardar la imagen del Cuerpo, la protección del servicio y la seguridad jurídica.

Las detenciones de R.G. y de A.A. se produjeron al considerar los investigadores que ambos agentes se beneficiaban económicamente del tráfico de drogas, permitiendo presuntamente el paso de estupefacientes a cambio de dinero en los controles del Puerto de Ceuta. Según el sumario de la causa adelantado por El Pueblo de Ceuta, uno de los agentes estaba encargado de la revisión de vehículos en la zona de embarque y actuaba como nexo entre las organizaciones criminales y otros compañeros implicados.

El segundo guardia civil, destinado en el área de aduanas, mantenía supuestamente reuniones con integrantes de redes de narcotraficantes. Ambos agentes figuran en numerosas conversaciones telefónicas intervenidas por Asuntos Internos, de acuerdo con la información publicada por El Pueblo de Ceuta.

En el marco de la misma operación, semanas atrás también fue puesto en libertad provisional, previo pago de una fianza de 20.000 euros, el diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Ali Duas. El político defendió su inocencia en una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta y anunció su salida del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), pasando al grupo de no adscritos.

Investigación por corrupción interna

Según detalla El Pueblo de Ceuta, Asuntos Internos investigaba desde 2023 la presunta entrada de toneladas de hachís desde Ceuta hacia Algeciras mediante camiones de gran tonelaje. Las organizaciones criminales contaban supuestamente con la colaboración de agentes destinados en el Puerto de Ceuta, con quienes acordaban horarios y turnos para facilitar el paso de la droga.

La investigación se intensificó tras la detención, en enero de 2025, de un ceutí en la península que transportaba 1.337 kilos de hachís en un camión. A finales de ese mismo mes se produjeron las primeras detenciones, entre ellas las de los agentes y el diputado.

Semanas después, el 19 de febrero, la Guardia Civil localizó un túnel subterráneo entre Ceuta y Marruecos en una nave del polígono industrial del Tarajal, próxima a la frontera. La galería, de unos 50 metros de longitud y situada a unos 12 metros de profundidad, fue sellada tras su hallazgo.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, cursó una comisión rogatoria a Marruecos para inspeccionar el tramo del túnel en territorio marroquí, con colaboración de las autoridades españolas. Hasta el momento, según El Pueblo de Ceuta, no ha trascendido públicamente ninguna respuesta ni actuación conjunta.