Este miércoles 26 de noviembre se ha reanudado el encuentro entre AD Ceuta y UD Almería, correspondiente a la jornada de Segunda División, tras la suspensión del encuentro original del 9 de noviembre. En aquel partido, se llegó al descanso con un empate 1-1 (goles de Kuki Zalazar para Ceuta y de Embarba para Almería), pero el choque fue suspendido debido al lamentable fallecimiento de un aficionado en la grada.

La reanudación del partido ha tenido lugar hoy en el estadio Alfonso Murube, donde Ceuta ha logrado remontar y llevarse la victoria por 3-2.

Con este resultado, Ceuta se aferra a la categoría y logra tres puntos vitales en casa, mientras que Almería — pese a su buen momento reciente — sufre un traspié importante en su pelea por las posiciones altas.