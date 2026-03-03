El presidente de EE. UU. asegura que las reservas de munición están en niveles récord tras el ataque a Irán. Al mismo tiempo, lanza duras críticas contra Biden y Zelenski por el envío de armamento a Ucrania.

En plena escalada bélica tras el bombardeo a Irán y la muerte del ayatolá Alí Jameneí, el presidente Donald Trump ha recurrido a su red social, Truth Social, para lanzar un mensaje de fuerza militar. El mandatario ha alardeado de que Estados Unidos posee un “suministro prácticamente ilimitado” de armamento y que el país está preparado para sostener conflictos de larga duración con éxito.

«Las guerras pueden lucharse para siempre»

Trump ha destacado que las reservas de municiones de rango medio y medio-alto se encuentran en su punto más óptimo de la historia. “Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros”, afirmó el republicano, subrayando que la tecnología bélica estadounidense es superior a la de cualquier otro país.

Sin embargo, el presidente matizó que el inventario de armas de “nivel más alto” aún no alcanza los niveles que él desearía. Para justificar esta carencia, cargó contra su predecesor, Joe Biden, y contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski:

Ataque a Biden: Acusó al demócrata de haber «regalado gratis» el armamento más sofisticado a Ucrania sin reemplazarlo.

Acusó al demócrata de haber «regalado gratis» el armamento más sofisticado a Ucrania sin reemplazarlo. Mofa a Zelenski: Se refirió al líder ucraniano como «P.T. Barnum» (en alusión al famoso showman del circo), criticando el gasto de dinero y recursos en el frente europeo.

Escalada de violencia y bajas estadounidenses

Estas declaraciones de «triunfalismo» militar coinciden con un momento crítico sobre el terreno. Desde que Washington e Israel lanzaron la operación contra Irán el pasado sábado, la región se ha convertido en un polvorín:

Bajas militares: Se ha confirmado la muerte de al menos seis militares estadounidenses en diversos ataques contra sus bases en la región.

Se ha confirmado la muerte de al menos en diversos ataques contra sus bases en la región. Ataques a sedes diplomáticas: Esta misma madrugada, la embajada de EE. UU. en Riad (Arabia Saudí) fue alcanzada por drones. Por el momento, no se han reportado víctimas en este incidente.

Esta misma madrugada, la (Arabia Saudí) fue alcanzada por drones. Por el momento, no se han reportado víctimas en este incidente. Represalias de Irán: Teherán mantiene una ofensiva constante mediante drones y misiles contra intereses de EE. UU. e Israel en Kuwait, Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Pese a las bajas y el asedio a las bases, Trump concluyó su mensaje con un tono desafiante: «Estados Unidos está bien abastecido y listo para GANAR, GRANDE».