Londres, París y Berlín coordinan una respuesta «defensiva» ante la escalada con Irán. El Gobierno de Keir Starmer permite el uso de sus bases para objetivos limitados, pero descarta participar en un cambio de régimen.

Ante la guerra abierta entre la Administración Trump, Israel e Irán, el Reino Unido intenta encontrar un equilibrio imposible: mantener su lealtad estratégica con Estados Unidos sin quedar aislado de sus socios europeos ni repetir los errores de la invasión de Irak en 2003. El primer ministro británico, Keir Starmer, busca ahora el respaldo de Francia y Alemania para legitimar cualquier intervención bajo un marco estrictamente defensivo.

El fantasma de Irak y los límites de Londres

Para el Reino Unido, cada paso en Oriente Próximo despierta los traumas de la era Blair. Por ello, Starmer ha sido tajante al marcar distancias con la retórica de Washington: “Este Gobierno no considera que se pueda cambiar un régimen desde el aire”, advirtió el premier británico.

Aunque Londres ha aceptado la solicitud de Estados Unidos para utilizar sus bases (como las de Chipre) con fines «específicos y limitados», ha dejado claro que no participó en los bombardeos iniciales contra suelo iraní y que su prioridad es la interceptación de drones y misiles para proteger a sus aliados y activos en la región.

Un frente europeo de «acciones proporcionales»

Londres no está solo en este equilibrismo. En un mensaje conjunto, el Reino Unido, Francia y Alemania (el denominado E3) han expresado su disposición a adoptar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas”. La estrategia europea se divide en tres ejes:

Neutralización en origen: Los tres países consideran que la única forma de frenar la amenaza es inutilizar los misiles y drones iraníes antes de su lanzamiento, atacando depósitos o plataformas si es necesario.

Los tres países consideran que la única forma de frenar la amenaza es inutilizar los misiles y drones iraníes antes de su lanzamiento, atacando depósitos o plataformas si es necesario. Protección de activos: Alemania ha confirmado que protegerá a sus tropas estacionadas en el Golfo, pero ha descartado cualquier otra forma de participación en la ofensiva de EE. UU. e Israel.

Alemania ha confirmado que protegerá a sus tropas estacionadas en el Golfo, pero ha descartado cualquier otra forma de participación en la ofensiva de EE. UU. e Israel. Coordinación con EE. UU.: Aunque critican la falta de consulta previa en los ataques del sábado, los aliados europeos admiten que deben coordinar sus pasos con Washington para evitar un desastre mayor.

Diplomacia frente a la fuerza

Mientras Estados Unidos alardea de un suministro ilimitado de armas, las capitales europeas intentan mantener canales abiertos con Pekín. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha insistido en que tanto París como Pekín tienen una «responsabilidad especial» en el Consejo de Seguridad de la ONU para estabilizar la situación, subrayando que las acciones unilaterales de Washington no contaron con el aval internacional.

La postura europea es, por tanto, una de «vigilancia armada»: listos para disparar si sus intereses son atacados, pero profundamente escépticos ante una guerra de conquista o transformación política en Teherán que consideran condenada al fracaso.