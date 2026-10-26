Washington (EFE). — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a utilizar la reciente crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma de Ceuta como ejemplo para ensalzar su propia política de seguridad fronteriza e impulsar el voto a favor del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato (midterms), previstas para el próximo 3 de noviembre.

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Durante una entrevista concedida este domingo en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox News, el mandatario estadounidense se refirió a la llegada masiva de migrantes a la ciudad española el pasado verano para contraponerla con la situación actual de seguridad en EE. UU.

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«Cientos de miles de personas llegaron a España hace un mes. Dije: “Oh, eso va a ser un problema”», declaró el presidente norteamericano en plena recta final de una intensa gira de campaña destinada a movilizar a las bases republicanas frente a los pronósticos desfavorables que reflejan las encuestas.

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Comparación con Europa y críticas a la gestión migratoria

Trump, que defiende el endurecimiento de los controles fronterizos como uno de los grandes logros de su administración en la Casa Blanca, aprovechó la ocasión para advertir sobre las supuestas consecuencias de una laxitud migratoria en occidente.

«Era un país inseguro hace dos años. Ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos 100 años», presumió, antes de señalar directamente a la situación en el continente europeo y citar el caso español: «Ahora mira lo que le están haciendo a Europa. Mira España».

Asimismo, el dirigente republicano amplió sus críticas a otros países de la región como Francia —aludiendo a recientes altercados públicos—, insistiendo en que las políticas de apertura y asilo están destruyendo la cohesión social de las naciones europeas.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de máxima tensión política en Estados Unidos, con el presidente volcado en los actos de campaña en estados clave como Michigan, mientras los republicanos apuran sus opciones para retener o ampliar su peso en el Congreso en los comicios del próximo mes de noviembre.