WASHINGTON / CEUTA — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situar a España en el centro del debate internacional sobre inmigración. En una comparecencia pública desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense criticó duramente la gestión del Ejecutivo español y utilizó la situación de Ceuta para respaldar sus postulados a favor de un control fronterizo extremadamente restrictivo.

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Durante su intervención, Trump aseguró que España había sufrido una «invasión de forma repentina y masiva», comparando la situación europea con el caso español y reprochando a las autoridades nacionales una supuesta falta de respuesta. «El país fue invadido… No están haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada», declaró el líder estadounidense ante los medios de comunicación.

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El foco en Ceuta y la política fronteriza

El presidente de EE. UU. puso específicamente el foco en las llegadas de migrantes a Ceuta, describiendo los flujos hacia la ciudad autónoma como entradas masivas y repentinas. A su juicio, este tipo de episodios evidencian los fallos de las estrategias migratorias en Europa, un continente al que instó a dar un giro radical en sus políticas de fronteras si quiere frenar los desafíos asociados a los movimientos migratorios.

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Las declaraciones de Trump se enmarcan en su discurso habitual de defensa de la mano dura y el endurecimiento de los controles de inmigración, utilizando ejemplos internacionales para argumentar la necesidad de frenar el paso de personas migrantes.

Por su parte, el uso que el mandatario estadounidense hace de la realidad de enclaves fronterizos como Ceuta —puerta de entrada terrestre de la Unión Europea en el norte de África— vuelve a poner de relieve cómo la presión migratoria en la ciudad autónoma es instrumentalizada de manera recurrente en la agenda política y exterior de líderes internacionales.