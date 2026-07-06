El operativo terrestre ha trabajado durante la madrugada para asegurar el perímetro en Castellón, que deja unas 150 hectáreas afectadas y 500 desalojados en Azuébar.

El amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Soneja, en la provincia de Castellón, continúa trabajando intensamente durante la mañana de este lunes. Tras una madrugada centrada en las labores terrestres de control y consolidación, el operativo ha reforzado su estrategia con la incorporación de los recursos aéreos al amanecer, coincidiendo con la mejora de las condiciones de visibilidad en la zona. El fuego, que se originó en la tarde de ayer en torno a las 14:00 horas, ha calcinado de forma provisional unas 150 hectáreas y mantiene evacuadas a cerca de 500 personas de la localidad vecina de Azuébar.

Despliegue terrestre nocturno y coordinación institucional

Durante las horas nocturnas, los trabajos de extinción se han focalizado en asegurar y mantener el perímetro del fuego para evitar su propagación. En estas tareas de control han participado de forma conjunta efectivos de la Generalitat Valenciana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el Consorcio de Bomberos de Valencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El operativo civil y militar se ha completado con la intervención de los medios de emergencias sanitarias, la Policía de la Generalitat y los agentes medioambientales.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la coordinación entre las diferentes administraciones públicas como un elemento clave en la respuesta institucional frente a la emergencia. Asimismo, el president ha señalado que las llamas han afectado “mínimamente” al Parque Natural de la Serra d’Espadà, un espacio de alto valor ecológico donde se concentran parte de las labores de vigilancia.

Incorporación de la flota aérea frente a los puntos calientes

A primera hora de este lunes, los medios aéreos se han sumado de nuevo a las tareas de extinción, resultando una pieza fundamental dentro de la planificación para apoyar a las brigadas terrestres y estabilizar definitivamente el perímetro. La estrategia aérea contempla un despliegue coordinado de recursos autonómicos y estatales para realizar ataques directos sobre los puntos calientes del terreno.

Por parte de la administración autonómica, está prevista la actuación de tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat Valenciana, a los que se añade el helicóptero de coordinación encargado de dirigir las pasadas sobre el sector afectado. Por su parte, el Gobierno central, a través del MITECO, ha incorporado al dispositivo de Castellón dos aviones, dos helicópteros y un avión anfibio FOCA, reforzando la capacidad de descarga de agua en las zonas de difícil acceso.

Situación de los vecinos evacuados en Azuébar

La evolución del incendio forestal obligó este domingo a activar la evacuación preventiva de unos 500 residentes de Azuébar debido a la proximidad del humo y las llamas. La gestión de los afectados se ha articulado de forma ordenada durante la noche.

Del total de ciudadanos evacuados de sus hogares, 55 personas han pernoctado en las instalaciones habilitadas en el Seminario de Segorbe, donde han recibido atención por parte de los servicios de asistencia. El resto de la población civil desalojada ha optado por trasladarse a segundas residencias o ha sido acogida de forma temporal en casas de familiares y allegados a la espera de que las condiciones de seguridad permitan el regreso a sus viviendas.