SOTOGRANDE. — El Puerto Deportivo Sotogrande vuelve a demostrar que el verano es mucho más que náutica y turismo. La marina gaditana ha presentado una ambiciosa programación estival que transforma sus infraestructuras comerciales en un gran escenario vivo donde conviven la creación contemporánea, la vida social y el paisaje marítimo. A través de sólidas alianzas con colectivos locales como Mosayko Arte Música y la Fundación Navega, el puerto refuerza una identidad cultural que ya se extiende durante todo el año.

Un gran museo al aire libre: del color a la sostenibilidad

Las propuestas plásticas inundarán los rincones más emblemáticos del recinto portuario durante los próximos meses:

«Verano en clave de color» (18 de julio): La Plaza de las Palmeras se convertirá en una galería de arte al aire libre que reunirá pintura, escultura y fotografía de creadores nacionales e internacionales, inspirada en la luz y los contrastes del verano portuario.

La Plaza de las Palmeras se convertirá en una galería de arte al aire libre que reunirá pintura, escultura y fotografía de creadores nacionales e internacionales, inspirada en la luz y los contrastes del verano portuario. «Paisajes del corazón» (Del 2 al 31 de julio): El espacio Fresco Marina Sotogrande acoge ya esta muestra de la artista Syrie Jo, un emotivo recorrido visual que fusiona horizontes y cielos arcoíris.

El espacio Fresco Marina Sotogrande acoge ya esta muestra de la artista Syrie Jo, un emotivo recorrido visual que fusiona horizontes y cielos arcoíris. «Arte Taurino»: De la mano de Tomás Cardú y la Fundación Navega, la Plaza de los Naranjos albergará exposiciones cada fin de semana para acercar la tradición plástica española al público.

De la mano de Tomás Cardú y la Fundación Navega, la Plaza de los Naranjos albergará exposiciones cada fin de semana para acercar la tradición plástica española al público. Escultura permanente: El artista José Luis Biedma continuará con la instalación progresiva de sus piezas por distintos puntos de la marina, integrando el arte en el paseo cotidiano del usuario.

La conciencia ecológica también tendrá su espacio con la creadora chilena Pamela Naranjo (La Poule Dorée Marbella), cuyas obras de papel maché y cartón reciclado —como «La Gallina de la Suerte»— se exponen en la icónica Torre de Control. Asimismo, se celebrará la 3ª Maratón de Arte «La Huella», impulsada por Osvaldo Lobalzo, una cita participativa donde profesionales y aficionados crearán un mural colectivo de gran formato utilizando materiales reciclados.

El rugido del flamenco y la danza lírica toman las noches costeras

La agenda musical y escénica promete citas de gran calado emocional y estético. Tras el éxito del concierto de pop y violín acústico de Merili y Juan Pablo el pasado junio, la Ribera del Marlin se prepara para convertirse en el gran auditorio del verano.

El 26 de julio será el turno de «El Chasquido del Mantón», una propuesta de flamenco clásico en formato íntimo que contará con la fuerza de Las Gemelas (Lidia y Esther), el guitarrista Jesús Piña y DJ José Enrique. Más adelante, el 23 de agosto, el movimiento tomará el relevo con «Cabalgando entre Arte», un espectáculo nocturno con asientos numerados que fusionará la danza lírica y la contemporánea bajo la brisa marina.

Un puerto con identidad y compromiso social (ODS)

Esta apuesta de Puerto Sotogrande busca aportar un elemento diferencial de valor añadido al turismo y estrechar lazos con la comunidad de residentes y visitantes. Además, la agenda se ha diseñado bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: