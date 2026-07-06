MADRID. — Las altas temperaturas continúan cobrándose vidas en España. Durante los primeros días de julio, las muertes atribuibles al calor severo ya ascienden a 153, una cifra que se suma a un mes de junio especialmente trágico, donde se rozaron los 937 fallecimientos por esta misma causa.

Los datos provienen del último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Este organismo aclara que las cifras no responden únicamente a casos directos de ‘golpe de calor’, sino al exceso de mortalidad derivado del agravamiento de patologías previas (respiratorias, cardiovasculares o renales) provocado por el estrés térmico.

Balance por Comunidades: Junio y principios de Julio

El impacto del calor no ha sido homogéneo en el territorio nacional. Al cierre de junio, el País Vasco (153) y Cataluña (127) lideraron las estadísticas de sobremortalidad, mientras que regiones como Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla mantuvieron su marcador en cero.

La distribución de los fallecimientos estimados se detalla a continuación:

Comunidad Autónoma Muertes en Junio Muertes en Julio (primeros días) Andalucía 73 24 Aragón 45 3 Asturias 51 3 Cantabria 50 6 Castilla y León 90 5 Castilla-La Mancha 30 3 Cataluña 127 57 Comunidad Valenciana 62 6 Extremadura 7 9 Galicia 88 6 Madrid 93 4 Murcia 3 0 Navarra 54 9 País Vasco 153 18 La Rioja 13 1

Nota del MoMo: Estas cifras no son definitivas. El sistema recalcula continuamente las estimaciones a medida que se notifican los retrasos en los registros civiles, por lo que el balance consolidado tardará varias semanas en fijarse.

Comienza la segunda ola de calor del verano

El repunte de la mortalidad coincide con el arranque oficial de la segunda ola de calor del verano, un episodio de temperaturas extremas que se prevé que dure al menos hasta el próximo martes. Los termómetros ya amenazan con superar los 42 °C en amplias zonas de la Península.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha registrado valores asfixiantes en las últimas horas:

Badajoz lideró las máximas previas alcanzando los 43,5 °C .

lideró las máximas previas alcanzando los . Localidades del sur, como Cardeña (Córdoba), ya registraban 35,3 °C antes de las diez de la mañana.

Ante este escenario, 14 comunidades autónomas se encuentran en alerta. Siete de ellas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid) permanecen bajo aviso naranja debido al riesgo importante que conllevan estas temperaturas.

Alerta sanitaria: El mapa se tiñe de rojo

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el mapa de niveles de riesgo para la salud, mostrando un predominio del color rojo (riesgo alto) en el noroeste, norte, noreste, interior de Levante y el extremo suroeste peninsular.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de seguir las recomendaciones básicas para evitar complicaciones de salud: